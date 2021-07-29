Армения 16 сентября примет председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом в эфире Общественного телевидения заявил председатель постоянной комиссии НС по внешним связям VII созыва Рубен Рубинян.

«16 сентября Армения примет председательство в ОДКБ со всеми вытекающими из этого последствиями, – сказал он, напомнив, что после событий 12 мая в ОДКБ идет процесс. – И мы продолжим использовать все доступные нам инструменты. Мы считаем, что ОДКБ должна адекватно отреагировать на эту ситуацию, потому что это обязанность ОДКБ».