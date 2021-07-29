Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства затронул тему азербайджанской агрессии на армяно-азербайджанской границе, отметив, что ситуация пока не стабилизирована.

Пашинян сказал, что Азербайджан продолжает агрессивную риторику и деструктивные действия, в то же время, не реагируя на все предложения международного сообщества, направленные на политическое и долгосрочное урегулирование ситуации.

«Азербайджан всеми своими действиями пытается заблокировать любую возможность диалога, дискредитируя трехсторонние заявления от 9 ноября и 11 января. Азербайджан предпринимает эти действия, чтобы дискредитировать открытие региональных коммуникаций.

Азербайджан продолжает говорить о коридоре, указывая конкретные маршруты и направления. Я уже много раз говорил, что Армения не обсуждала, не обсуждает, и не будет обсуждать какие-либо вопросы коридорной логики», – заявил и. о. премьер-министра, добавив, что все транспортные и экономические коммуникации в регионе должны быть открыты.