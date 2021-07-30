Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по «Гуманитарным последствиям армяно-азербайджанского конфликта» Пол Гаван (Ирландия, «Европейские объединенные левые») призвал лидеров Армении и Азербайджана ослабить напряженность и соблюдать режим прекращения огня, достигнутый после недавнего инцидента в приграничной зоне, в результате которого были убиты трое военнослужащих с армянской стороны и один – с азербайджанской.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт ПАСЕ.

«К сожалению, количество инцидентов с мая по июль этого года неуклонно росло. Эти инциденты подняли напряженность на новый уровень с болезненными ранениями и с жертвами, что меня очень беспокоит», – сказал ирландский делегат. Он общался с обеими сторонами, и понял, что они обе желают избежать обострения ситуации.

Пол Гаван подчеркнул, что гуманитарные проблемы, влияющие на жизнь людей по обе стороны границы, не могут быть решены до тех пор, пока насилие не будет остановлено.

«Я настоятельно призываю всех, кого беспокоит эта ситуация, проявить ответственность ради построения мира и примирения. Я надеюсь, что обе страны откажутся от шагов, которые могут ухудшить ситуацию. Нам нужно избежать продолжения конфликта», – заявил Пол Гаван.

По сообщению ПАСЕ, Пол Гаван планирует представить свой доклад о «Гуманитарных последствиях конфликта между Арменией и Азербайджаном» на следующем пленарном заседании ПАСЕ, которое пройдет с 27 сентября по 1 октября.