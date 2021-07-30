Артур Барсегян завершил выступления на Олимпийских играх в Токио.

19-летний столичный спортсмен, показав свой далеко не лучший результат в предварительном заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем, занял в общем зачете 43 место среди 73 участников, и не попал в число 16 полуфиналистов.

Он финишировал с третьим результатом среди 8 пловцов, вышедших на старт в пятом заезде. Время Барсегяна – 23,14 секунд. Его рекорд в этой дисциплине – 22,79 секунд. Впрочем, даже его повторение не позволило бы ереванцу подняться выше 40 места.

В Токио Барсегян уже установил рекорд Армении в плавании на 100 метров вольным стилем (49,78 секунд), однако опять-таки не пробился в полуфинал. В этой дисциплине он занял 38 место среди 70 пловцов.

Из 17 спортсменов, представляющих нашу страну, шестеро уже завершили свои выступления на олимпийских аренах. Успеха не снискали боксер Корюн Согомонян, дзюдоист Фердинанд Карапетян, пловцы Варсеник Манучарян и Артур Барсегян, стрелок Эльмира Карапетян и штангистка Изабелла Яйлян.

Борьбу за медали продолжают боксеры Оганес Бачков (63 кг) и Арман Дарчинян (75 кг), а также спортивный гимнаст Артур Давтян (в опорном прыжке). К старту готовятся и остальные наши ведущие спортсмены: легкоатлет Левон Агасян (тройной прыжок), борцы вольного стиля Арсен Арутюнян (57 кг) и Вазген Теванян (65 кг), борцы греко-римского стиля Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг) и чемпион Игр 2016 года Артур Алексанян (97 кг), тяжелоатлет Симон Мартиросян (до 109 кг).