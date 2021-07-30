Омбудсмен Армении Арман Татоян 30 июля представил представителям аккредитованных в Армении международных структур, дипломатических миссий и представителям гражданского общества факты нарушения прав жителей приграничных населенных пунктов Армении со стороны вооруженных сил Азербайджана

Как сообщили Арменпресс в отделе по связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении, в мероприятии, в частности, приняли участие представители аккредитованных в Армении международных дипломатических миссий (США, Россия, Франция, Великобритания, Польша, Чехия, Сербия, Япония, и др.) и международных организаций, включая главу делегации ЕС, посла Андреа Викторин, постоянного координатора ООН Шомби Шарпа и заместителя главы офиса Совета Европы в Ереване Максима Лонганге.

Арман Татоян также представил результаты регулярной миссии по сбору фактов. В частности, он отметил, что обстрелы со стороны Азербайджана предотвращаются благодаря профилактической стрельбе Вооруженных сил Армении, направленной на защиту жизни и здоровья людей. Поэтому омбудсмен подчеркнул важность службы Пограничных войск ВС Армении и СНБ, которая направлена на защиту приграничных жителей и населения страны в целом.

Татоян подчеркнул, что власти Азербайджана несут прямую ответственность за ущерб, нанесенный жителям приграничных территорий, за запрещенные международным правом действия, убийства мирных жителей, ущерб их здоровью.

Представитель Армении при Европейском суде по правам человека Егише Киракосян отметил, что обеспечение защиты прав приграничных жителей имеет решающее значение, а также тот факт, что они уделяют приоритетное внимание вопросам прав человека в процессе демаркации границы.