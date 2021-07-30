23-летний полузащитник столичного «Алашкерта» Давид Давидян, скорее всего, перейдет в подмосковный клуб «Химки», выступающий в российской премьер-лиге.

По сообщению «Матч ТВ», футболист уже проходит медицинское обследование в этом клубе и в скором времени подпишет контракт. В минувшем сезоне Давидян стал чемпионом Армении в составе «Алашкерта», за который провел 19 матчей, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с ереванской командой был рассчитан до 2 августа 2021 года.

В этом году игрок был приглашен в национальную сборную Армении для участия в товарищеских матчах с Хорватией и Швецией, однако так и не появился на поле. Давидян – воспитанник нижегородского футбола, выступал за новотроицкую «Носту», московский «Арарат», ереванские «Арарат-Армению» и «Арарат».