Стартовало первая сессия НС 8-го созыва. Как сообщает «Арменпресс», в повестку дня первого заседания включено семь вопросов.

Согласно Регламенту НС, заседания первой сессии, до избрания спикера Национального Собрания, открывает старший по возрасту депутат. Старшим по возрасту депутатом этого парламента является Князь Гасанов из «Гражданского договора». Три политические силы – партия «Гражданский договор», блоки «Армения» и «Имею честь» вошли в Национальное собрание после досрочных парламентских выборов, состоявшихся 20 июня. Всего в парламент вошли 107 депутатов.



На первом заседании в Национальном Собрании будет создана счетная комиссия, парламент изберет председателя НС, трех заместителей председателя. В повестке дня также вопросы создания постоянных комиссий НС и избрания их председателей.



В повестке дня первого заседания также обсуждение законопроекта об изменении структуры правительства по предложению правительства, вопрос об утверждении программы правительства.



Четыре политические силы, в том числе блоки «Айастан» и «Имею честь», вошли в парламент, и, несмотря на то, что в Конституционном суде оспорили результаты выборов, Конституционный суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии по результатам выборов.