Первое заседание новоизбранного парламента Армении не проходит гладко, поскольку оппозиционный блок «Айастан» требует обеспечить присутствие на заседании двух арестованных коллег по блоку (бывший мэр Мегри Мхитар Закарян и бывший мэр Сисиана Артур Саргсян, – ред.), а власти призывают не мешать нормальной деятельности НС, отмечают, что оппозиционные коллеги арестованы до получения депутатского мандата.

Как сообщает Арменпресс во время выступления в порядке ведения заседания Армен Рустамян из блока “Айастан” сказал, что, по его мнению, регламент нарушается.

«Мы находимся в чрезвычайной ситуации, не было такого созыва, чтобы мы начали, два депутата находились под стражей, лишенные свободы, против своей воли не могли участвовать в заседаниях НС, полноценно осуществлять свои полномочия. И если мы считаем, что ничего не было, то можно так спокойно начать и игнорировать все. С таким началом мы ни до чего хорошего не дойдем. Мы не имеем права продолжать дело с грубым нарушением правил», – сказал Рустамян.

По словам Рустамяна, это не только посягательство на депутатов, но и оскорбление Национального собрания Армении. Сегодня парламент должен сформировать свои органы и руководство. Рустамян посетовал, что эти депутаты не будут иметь права голоса, или быть избранными, если они не будут представлены в зале НС.

Владимир Варданян из «Гражданского договора» ответил, что депутат имеет право на неприкосновенность, однако в данном случае речь идет о ситуации, когда действия, которые касаются лиц, получивших депутатский мандат, имели место до получения депутатского мандата.

«И их неприкосновенность, как кандидатов, была нарушена соответствующими решениями Центральной избирательной комиссии», – сказал он, добавив, что каждый обязан обеспечить нормальное функционирование Национального собрания.

Он предложил разрешить председателю формировать органы НС, после чего любой вопрос будет обсуждаться. Варданян напомнил, что Национальное Собрание никак не может повлиять на систему правосудия, оно не может ставить себя выше решения суда.

Князь Гасанов, председательствовавший на заседании, призвал закончить выступления и продолжить работу. Однако право выступить взял Арам Вардеванян из блока «Айастан».

«Мне очень больно, что Владимир Варданян, хорошо зная статью 96 Конституции, которая не предусматривает никаких исключений для преодоления депутатской неприкосновенности каким-либо иным механизмом, говорит о том, что прокурор, судья могут обойти Конституцию РА», – сказал он.

Гасанов добавил, что Мхитар Закарян и Артур Саргсян хотят присутствовать на заседании, но им это не разрешено, что является нарушением Конституции.

Владимир Варданян ответил, что хорошо знаком со статьей 96 Конституции.

«Любой государственный орган не может выходить за рамки своих полномочий, пожалуйста, уважайте решения судов, не только в тех случаях, когда вам нравится решение суда», – сказал он.

Затем Арцвик Минасян из блока «Айастан» предложил 20-минутный перерыв, чтобы фракции, представляющие политические силы, могли организовать освобождение двух своих коллег или что парламент сделает в этом направлении, включая вызов генерального прокурора в Национальное собрание и получение от него разъяснения.

Айк Мамиджанян из блока «Имею честь» заявил, что присоединяется к требованию блока «Айастан», чтобы обеспечить присутствие избранных депутатов и их нормальную работу.

После долгих дискуссий председатель объявил 20-минутный перерыв.

Артур Саргсян был задержан 18 июля. Ему инкриминировали вторую часть статьи 308 (злоупотребление служебным положением) и первую часть статьи 314 (мошенничество) Уголовного кодекса.

Мхитар Закарян был задержан 13 июля. Ему были предъявлены обвинения по части 2 статьи 308 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса и части 1 статьи 314 (служебный подлог).