Президент России Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с повторным назначением на должность премьер-министра Армении. Текст телеграммы российского лидера опубликован в понедельник, 2 августа, на сайте Кремля

«РА» приводит текст телеграммы полностью:

Уважаемый Никол Воваевич,

примите поздравления по случаю Вашего назначения на пост Премьер-министра Республики Армения.

Рассчитываю, что деятельность возглавляемого Вами правительства будет способствовать дальнейшему развитию дружественных, союзнических российско-армянских отношений, а также упрочению мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Со своей стороны готовы к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня.

Желаю Вам успехов, а также крепкого здоровья и благополучия.