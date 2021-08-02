Вооруженные силы Азербайджана в очередной раз нарушили режим прекращения огня на 2 участках армяно-азербайджанской государственной границы. Об этом сообщает Минобороны Армении.

ВС Азербайджана 2 августа в период с 11։20 до 12։00 нарушили режим прекращения огня на Ерасхском направлении армяно-азербайджанской границы, а с 14։30 – на участке возле села Кут Гегаркуникской области. Обстрел армянских позиций велся из разнокалиберного стрелкового оружия.

Ответными действиями армянских подразделений огонь был подавлен. С армянской стороны пострадавших нет.