«Мы почти четверть века шли к этому успеху, прошли через неописуемые трудности и дождались сегодняшнего дня»,- вот так в беседе с корреспондентом «РА» прокомментировал главный тренер мужской сборной Армении по спортивной гимнастике Акоп Серобян призовое выступление своего подопечного Артура Давтяна на Олимпиаде в Токио

Наставник признался – момент настолько эмоциональный, что ему просто очень трудно давать профессиональную оценку выступлению Артура. По его словам, на выступлении Давтяна сказалась психологическая напряженность, так как на этот раз гимнастам пришлось почти целую неделю ждать финала. На чемпионатах мира и Европы столько ждать не приходится. Впрочем, в этом плане все участники финала были в равных условиях.

«Главное, что мы завоевали вожделенную олимпийскую медаль. Артур вполне заслуженно стал призером. Да, в финале он выступил не столь удачно, как в квалификационном раунде, но все равно это – успех! Мы долго шли к этому, прошли через многие испытания, пролили не один литр пота. Вы прекрасно знаете о том, в каких условиях нам приходилось тренироваться. Наш зал в Ереване абсолютно не соответствует современным требованиям. Были моменты, когда руки просто опускались, но мы все равно находили в себе силы и решительность для продолжения работы. Этот успех – заслуга также молодого тренера Айка Назаряна, да и всего нашего коллектива. Я поздравляю всех нас. Тем более, что целых 61 лет наши гимнасты не завоевывали медалей в личном зачете Олимпийских игр. В последний раз чемпионом в упражнении на кольцах становился Альберт Азарян в 1960 году. Так что, сегодня Давтян сотворил историю. Это чрезвычайно важно и в том плане, что завоеванная им бронзовая медаль станет стимулом для многих юных дарований. Уверен, ребята воодушевлены не меньше нашего. Они увидели наглядный пример того, что мечту вполне можно воплотить в реальность. Главное – не сдаваться и целенаправленно продвигаться к цели»,- отметил А. Серобян.

Главный тренер надеется также, что сейчас процесс строительства современного гимнастического зала в Ереване ускорится. Ведь Давтян доказал – армянская школа гимнастики продолжает оставаться одной из ведущих в мире.Сегодня 28-летний ереванский гимнаст Артур Давтян, став бронзовым призером в опорных прыжках, принес Армении первую медаль на Олимпийских играх в Токио.