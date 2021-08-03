Birileri PKK'ya "ormanları biz yakıyoruz" mesajını sildirdi.

Kim, hangi akıl sildirdi?

PKK neyi açık etmişti? pic.twitter.com/RMxdcotO8I — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) August 1, 2021

В свете последних событий охвативших Турцию, местные власти пытаются сразу решить имеющиеся проблемы с политическими противниками и отдельными социальными группами. Так, с первых дней пожаров, сначала по турецкому ТВ отставной контр-адмирал обвинил греков, которые якобы в унии с курдами хотели обострить ситуацию в стране, а уже позже, националисты, не углубляясь в детали, обвинили сразу всех врагов Турции во всевозможных грехах. В свою очередь, председатель Партии националистического движения ( MHP ) Девлет Бахчели быстро сориентировавшись в ситуации, обвинил во всех бедах Турции сирийских беженцев и предложил выгнать их из страны.

Однако консолидацию турецкой ненависти, ее реальное очертание и направление через несколько дней сформулировал, сфабриковал и предал перу один из главных идеологов турецкого фашизма, главный редактор карманной газеты Эрдогана Yeni Şafak – Ибрагим Карагюль. В подставной статье, он представил несуществующее признание курдской марксистской организации «Дети огня». С легкой руки Ибрагима Карагюля именно курдские марксисты взяли на себя «ответственность за поджоги». Черный турецких маховик фашизма раскрылся против неугодных и переходящее знамя ненависти вновь позаимствовал Бахчели, и на сей раз узрел связь между лесными пожарами и Рабочей Партией Курдистана (РПК).

Турецкий националист назвал активность пользователей, просящих помощь в социальных сетях «коварством». По мнению Бахчели те пользователи, которые обвиняют инициативу «Дети огня» являются добропорядочными гражданами, а остальные – обвиняющие власть и просящие помощь у западных стран – предатели Турции.

Нападки на оппозицию

Развивая тему, Бахчели перешел к Республиканской народной партии ( НРП ) Турции, косвенно намекнув на «генетические особенности» представителей партии Ататюрка, предполагается, что он имел в виду то, что члены партии не являются чистокровными турками, и именно этот мотиватор подталкивает их на общенациональное предательство.

«К сожалению, Республиканская народная партия, которую включили в игру с ее политической и генетической структурой, находится в центре этого злого плана», – сказал загнивающий турецкий фашист.

Девлет Бахчели

После разминки с партией кемалистов, Бахчели перешел к прокурдксой Демократической партии народов ( ДПН), обвинив ее в прямом предательстве.

«ДПН – это кровавый спутник темного проекта против Турции, сценарий которого был написан тиранами и обслуживается местными исполнителями» , – сказал он.

Больной рассудок

По мнению Бахчели, социальное и экономическое сопротивление Турции хотят ослабить, путем вовлечения в запланированный хаос.

Вновь обрушившись на обычных пользователей социальных сетей, которые обвиняют власть в бездействии, и беспомощности в борьбе со стихией, Бахчели ловко перешел к заранее запланированному финальному бреду:

«Турция – великая и могущественная страна. и может с успехом противостоять всевозможным бедствиями. Однако есть такие, которым это не нравится, и они изображая невинность, разрушают государство изнутри. Это дешевая черная кампания.

Внутренние и внешние оккупанты постоянно представляют властные структуры беспомощными, и этот вопрос не останется вне нашего внимание», – заключил Бахчели

Кемаль Кылычдароглу

Нападки на партию Ататюрка усиливаются

В то врем, руководитель стамбульского отделения партии Эрдогана “Справедливости и Развития” ( ПСР ) выступил с реакционным постом в аккаунте организации в социальной сети Twitter – «Катарские пожарные тушат пожары в Турции».

Комментируя новость о пожарных бригадах прибывших в Турцию из Катара, в аккаунте стамбульской ячейки высмеяли лидера НРП Кемаля Кылычдароглу , в связи с его критикой в адрес властей и лично Эрдогана, считая, что власть проявляет абсолютную беспомощность в организации борьбы со стихией.

Нападки на партию Ататюрка усиливаются

В НРП не остались безразличными к манере подачи информации эрдогановской конторы Стамбула и гневно прокомментировали высказывание:

«Страна сожжена, партия ПСР защищает Катар. Позор нашим заблудшим душам, нашей выжженной стране, они некомпетентны!» , – написали турецкие кемалисты, после чего властные прихвостни вынуждены были удалить запись.

Здесь мы подробно не останавливаемся на других инцидентах, на таких как скандал, после высказывания мэра провинциального городка, который чуть ли не поздравил жителей, у которых сгорели дома, и посоветовал тем, у которых дома остались целыми позавидовать пострадавшим, поскольку дома в этих населенных пунктах были уже старыми. Это, и некоторые другие примеры, скорее неудачные высказывания, однако на вызванных после этих гениальных изречений волне негодования стоит остановиться, тем более, что оно еще больше обострилось с визитом Эрдогана в пострадавшие регионы Турции.

В заключении следует отметить, что турецкая человеконенавистническая власть, используя своих ультрарадикальных сателлитов в стране, пытается извлечь максимальную политическую выгоду из бедственного положения, и этот процесс только набирает оборот. Несложно догадаться, что репрессии достигнут апогея сразу после ликвидации очагов возгорания.