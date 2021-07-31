Контр-адмирал в отставке Джихат Яйджы заявил в прямом эфире TVNET, что лесные пожары, опустошившие Турцию, были вызваны не совпадением, или халатностью, а скорее сотрудничеством между Грецией и Рабочей партией Курдистана (РПК).

Отметив, что места, где вспыхнул пожар, были самыми плодородными землями в стране, Яйджы сказал: «Пожар в этих регионах не был вызван случайностью, или какой-либо халатностью, здесь есть намерение. Государству грозит серьезный террор со стороны Греции и РПК ».

Разумеется, адмирал в отставке не представил доказательств своим утверждениям.

Число погибших от лесных пожаров на южном побережье Турции увеличилось до четырех, а в пятницу пожарные уже третий день борются с пожарами после эвакуации десятков деревень и некоторых отелей.