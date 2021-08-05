Премьер-министр Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Иран. После официальной церемонии встречи в тегеранском аэропорту Мехрабад премьер-министр Армении отправился в президентский дворец, где его встретил избранный президент Исламской Республики Иран Ибрахим Раиси. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Аппарат премьер-министра Армении

В ходе встречи президент Ирана поблагодарил премьер-министра Армении, что он принял приглашение и прибыл в Иран с рабочим визитом. Ибрахим Раиси добавил, что Иран придает большое значение постоянному развитию отношений с дружественной Арменией и в политической, и в экономической, и в гуманитарной сферах.

Никол Пашинян поблагодарил Эбрахима Раиси за теплый прием и еще раз поздравил его с избранием на пост президента Исламской Республики Иран. Он подчеркнул, что многостороннее сотрудничество с Ираном, основанное на взаимном уважении и взаимопонимании, имеет для нашей страны первостепенное значение.

«Многовековая дружба наших двух народов, тесные историко-культурные связи являются основой для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества. Мы готовы для дальнейшего обогащения повестки дня двустороннего сотрудничества совместными усилиями продолжить наш диалог. Тот факт, что я сегодня здесь, свидетельствует о нашей приверженности углублению отношений и укреплению сотрудничества между Арменией и Ираном на самом высоком уровне», – сказал премьер-министр Никол Пашинян.

В контексте укрепления двусторонних связей премьер-министр ключевой ролью посчитал усилия армянской общины Ирана и поблагодарил правительство страны за предоставление всех необходимых условий для сохранения национальной идентичности армянской общины.

Лидеры Армении и Ирана обсудили широкий круг вопросов, связанных с укреплением торгово-экономических связей. В частности, обеспечение активной деятельности свободной экономической зоны «Мегри» и возможность применения режима свободной торговли Ирана с ЕАЭС в качестве стимула для развития сотрудничества в этой сфере.

Обе стороны приоритетом назвали развитие региональных коммуникаций, где ключевое значение будет иметь развитие транспортной и кабельной связи от Персидского залива до Черного моря.

Никол Пашинян приветствовал интерес иранской стороны к проекту строительства автомагистрали Север-Юг, добавив, что правительство Армении готово обсудить участие иранских строительных компаний в международном тендере по участку Сисиан-Мегри вышеупомянутого проекта.

Никол Пашинян и Ибрахим Раиси коснулись и возможностей развития сотрудничества в энергетической сфере. В частности, стороны обсудили шаги, предпринятые для начала строительства 3-й высоковольтной линии электропередачи Иран-Армения, продление программы обмена газ-электроэнергия, увеличение объемов обмена газ-электроэнергию после ввода в эксплуатацию третьей высоковольтной линии.

Премьер-министр подтвердил последовательные усилия Ирана по установлению мира и стабильности в регионе.

Ибрахим Раиси ответил, что поддержание мира в регионе имеет важное значение и для Ирана, добавив, что иранская сторона считает необходимым решать все вопросы путем диалога.

Никол Пашинян и Ибрахим Раиси обсудили и вопросы, связанные с реализацией совместных новых программ в области здравоохранения, новейших технологий, образования, науки и культуры.

В завершение встречи Ибрахим Раиси пожелал премьер-министру Николу Пашиняну сил и энергии для реализации поставленных целей по развитию Армении. Никол Пашинян поблагодарил за пожелания и пригласил президента Ирана в Армению. Приглашение было принято. Собеседники поручили руководителям соответствующих ведомств активнее сотрудничать для продвижения различных вопросов повестки армяно-иранского сотрудничества.

Вечером Никол Пашинян примет участие в официальной церемонии инаугурации Президента Исламской Республики Иран.