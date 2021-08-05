4 августа министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян в Армении, в Горисе встретился с группой журналистов Армении, диаспоры и из-за рубежа, представителей молодежных организаций и аналитиков, участвующих в курсах, организованных по инициативе Армянского всеобщего благотворительного союза и организации «Ronak Press»

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах.

Были затронуты вопросы, касающиеся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, внешней политики Республики Арцах, региональных процессов и связей между Арцахом, Арменией и диаспорой.

Министр ответил на вопросы присутствующих, выслушал их мнения.

В тот же день глава МИД встретился с профессорско-преподавательским составом и студентами Горисского государственного университета. На встрече обсуждались вопросы внешней и внутренней политики и государственного строительства.

Говорили важность и значение Арцаха и Сюника для армянской государственности и региональных геополитических процессов.