Сегодня президент республики, председатель попечительского совета Всеармянского фонда «Айастан» Армен Саргсян провел рабочую беседу с исполнительным директором фонда Айкаком Аршамяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Аппарате президента РА.

Исполнительный директор фонда представил президенту процесс программ реконструкции на сумму около 30 миллиардов драмов, реализуемых фондом в Арцахе, которые включают реконструкцию общинных и государственных дорог, ремонт школ, строительство водопроводной сети и крупномасштабное жилищное строительство.

Отмечалось, что на первом этапе жилищного строительства планируется построить 817 квартир и 290 частных домов. Часть из них будет сдана в эксплуатацию в Степанакерте, в общине Иванян до конца года, обеспечив кровом 457 семей, перемещенных из Шуши в Гадрут.

Президент Саргсян также обсудил с исполнительным директором Всеармянского фонда «Айастан» вопросы, связанные с программами, начатыми в Сюникской области в сентябре. После рабочего визита президента в Сюникскую область в апреле по поручению главы государства представители Всеармянского фонда «Айастан» посетили область и встречались с жителями и с представителями органов местного самоуправления. В результате обсуждений и оценки потребностей была составлена программа первоочередных проблем общин Сюникской области. Программа стоимостью в 1 миллион долларов будет запущена в сентябре и будет осуществляться поэтапно совместными усилиями Аппарата президента и Всеармянского фонда «Айастан», и частично при финансовом содействии Аппарата президента.

Отметив, что безопасность, экономическая и социальная помощь общинам Арцаха и Сюника является приоритетом, президент Саргсян сказал, что необходимо приложить все усилия и средства для поддержки наших общин и соотечественников, нуждающихся в этом.

Придавая важность реализации этих программ, при строгом соблюдении сроков, президент выразил удовлетворение текущим состоянием работ.

Айкак Аршамян также проинформировал президента Саргсяна о выполнении решений заседания Попечительского совета Всеармянского фонда «Айастан».