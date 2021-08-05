Решением исполкома УЕФА в отборочных матчах чемпионата мира по футболу 2022 года, начиная с четвертого тура квалификации, будет задействована система VAR. Федерация футбола Армении сообщает, что данная система будет применена и в нашей стране

Отмечается, что программа по глобальному внедрению системы была заморожена из-за транспортных рисков и проблем, вызванных коронавирусом. УЕФА собирается использовать систему VAR на стадионах всех стран, входящих в европейскую футбольную ассоциацию. Организация обеспечит доставку специальной техники национальным ассоциациям. Она будет смонтирована в автомобилях, предоставленных УЕФА.