Третьим голосованием НС избрало представителя фракции «Айастан» Ишхана Сагателяна на должность вице-спикера.

Как сообщает «Арменпресс», после закрытого тайного голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании участвовали 103 депутата, за проголосовали 64 депутата, против – 37, недействительными признаны 2 бюллетеня.

Ишхан Сагателян выдвигался уже в третий раз. В первый и второй раз оказалось недостаточно голосов. В первый раз Сагателян получил 53 голоса, один бюллетень был признан недействительным, одного голоса не хватило для избрания. По итогам второго голосования Сагателян получил 49 голосов “за”, 49 “против”, 5 бюллетеней были признаны недействительными. Правительство и оппозиция выдвигали по этому поводу взаимные обвинения.