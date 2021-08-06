Гюмрийский боксер Оганес Бачков стал бронзовым призером Олимпиады в Токио. В полуфинале весовой категории до 63 кг он уступил серебряному призеру чемпионата мира и Панамериканских игр 2019 года, американцу Дэвису Кишону

С самого начала поединка стало ясно, что наставники американца довольно детально проанализировали манеру боксирования Бачкова и сделали соответствующие тактические выводы. А вот в действиях Оганеса новые тренерские замыслы не просматривались. Наш боксер пытался действовать в том же стиле и духе, что и в трех предыдущих поединках на олимпийском ринге. Справедливости ради надо отметить, что Кишон плохо освоил наставления тренеров и поначалу довольно неумело справлялся с планом на бой. Он всячески пытался лишить Бачкова возможности завязать ближний бой. Кишон не только постоянно придерживал армянского спортсмена, но и периодически сваливал его. Все это смахивало на бой без правил.

Так или иначе, в первом раунде рефери присудили победу американцу. Во втором Бачков сумел склонить чашу весов на свою сторону. В третьем раунде он попытался добить соперника, однако пропустил несколько сильных ударов. В итоге победителем боя был объявлен Кишон.

Оганес Бачков стал четвертым в истории армянским боксером, завоевавшим олимпийскую медаль. Он повторил достижения Давида Торосяна (1976) и Грачья Джавахяна (2008). Нашим единственным олимпийским чемпионом по боксу остается легендарный Владимир Енгибарян, завоевавший золотую награду на Играх 1956 года в Мельбурне.

На пути к полуфиналу олимпийского турнира Бачков победил Райана Олстона (Антигуа и Барбуда), Джавида Чалабиева (Азербайджан) и Эльнура Абдураимова (Узбекистан).

Бачков становился чемпионом Европы (2017), Европейских игр (2019) и бронзовым призером мировых первенств (2017, 2019).

В Токио армянские спортсмены уже завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Второе место заняли борец греко-римского стиля Артур Алексанян и штангист Симон Мартиросян. Бронзовая награда на счету гимнаста Артура Давтяна.