6 августа состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Арцах Давида Бабаяна с министром иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталием Игнатьевым. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

Министры обсудили вопросы, касающиеся двусторонних связей, сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами и региональных процессов.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего расширения и углубления отношений, проведения регулярных обсуждений по вопросам, представляющим взаимный интерес