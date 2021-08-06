В Нижнем Новгороде открыли памятник советскому и армянском композитору Араму Хачатуряну. Церемония открытия состоялась в сквере около детской школы искусств, носящей его имя, об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Скульптором бронзового бюста стал заслуженный художник Армении, член народной федерации ЮНЕСКО Микаэль Согоян.

«Образ Арама Ильича совершенно родной для меня и многих художников, которые соприкоснулись с исполнительским искусством», – сказал Согоян.

По словам заместителя директора школы искусств Нижнего Новгорода Светланы Исаевой, творчество Хачатуряна – это источник вдохновения и личной мотивации для многих творческих личностей.

«Он из простой семьи и к музыке обратился уже взрослым. Это поучительный пример и для детей, и для взрослых, а сама его музыка – это источник энергии, яркое солнце, яркие армянские аккорды», – добавила замдиректора.

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил о том, что скоро будет завершено благоустройство территории вокруг установленного бюста: высадят растения и установят освещение.

Напомним, бронзовый бюст Арама Хачатуряна был передан в дар Нижнему Новгороду в честь 800-летия при поддержке мецената Армена Садгяна.