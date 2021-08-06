Армянские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх в Токио.

Последний представитель нашей страны, борец вольного стиля Вазген Теванян лишился возможности вступить в спор за бронзовую медаль после того, как победивший его в 1/8 финала россиянин Гаджимурад Рашидов не сумел пробиться в финал весовой категории до 65 кг.

В полуфинале Рашидов уступил со счетом 2:3 японскому борцу, чемпиону мира 2018 года, чемпиону Азии последних двух лет Такуто Отогуро. Таким образом, Рашидов оспорит бронзовую медаль, а Теванян вернется домой. Ранее с первого этапа выступления на олимпийском ковре завершил другой армянский борец вольного стиля Арсен Арутюнян.

На ХХХII Летних Олимпийских играх наши атлеты завоевали две серебряные и две бронзовые медали. Вторыми призерами стали борец греко-римского стиля Артур Алексанян и штангист Симон Мартиросян. Бронзовая награда на счету гимнаста Артура Давтяна.