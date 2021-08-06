Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил курдов в поджоге лесов в стране. По словам Эрдогана, причастные к пожарам были связаны с РПК. Об этом сообщает издание Ahval

По его словам, полиция, спецслужбы и жандармерия продолжают расследование, и «будет сделано все необходимое». Президент Турции также обвинил оппозиционные партии в непринятии адекватных мер против лесных пожаров.

«Долг правительства – заботиться обо всех этих лесах, восстанавливать леса и, в первую очередь, тушить пожары. В то же время ответственность за пожары в жилых районах несут муниципалитеты. Муниципалитеты Анталии, Муглы, Измира и Айдына, которые возглавляют мэры от главной оппозиционной партии НРП, несут первоочередную ответственность », – сказал Эрдоган.

Правительство критиковали за запоздалое и неадекватное реагирование на лесные пожары. Критики обвиняют кабинет Эрдогана в спекуляциях. Турецкая авиационная ассоциация (THK) не получила средств на содержание парка пожарных самолетов, и несколько самолетов в настоящее время находятся на земле, поскольку не готовы к полету.

В турецком сегменте социальных сетях была запущена кампания с призывом к международному сообществу отправить Турции помощь в виде самолетов и вертолетов для борьбы с пожарами.