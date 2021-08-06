Микаэл Аванесян в паре с австрийцем Тимо Росенкранц-Койнигом стал победителем проходящего в Ереване международного юношеского турнира по теннису, посвященного памяти бывшего президента республиканской федерации по этому виду спорта Грача Исраэляна.

В финале парного разряда турнира серии «Tennis Europe Junior Tour» среди юношей до 14 лет Аванесян и его партнер победили со счетом 2:6, 6:3, 14:12 белорусских теннисистов Станислава Булбянкова и Егора Хершончука. Завтра Аванесян в поединке с Булбянковым оспорит также главный приз одиночного разряда среди юношей. В соревновании приняли участие 61 игрок из 10 стран.

Уже несколько лет Федерация тенниса Армении проводит серию международных турниров под эгидой ITF и «Tennis Europe» для юношей и девушек в возрасте 12-18 лет. В этом году в нашей столице намечено 13 подобных соревнований.