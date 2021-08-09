По инициативе Центрального совета Армянской Революционной Федерации «Ай Дата» 7 августа состоялось онлайн совещание Офисов АРФ «Ай Дата». В нем приняли участие члены Центрального совета «Ай Дата», руководители региональных отделений Армянского национального комитета, действующих более чем в 30 странах мира и представители органов АРФД.

Как передает «Арменпресс», в Центральном офисе бюро Армянской Революционной Федерации «Дашнакцутюн» сообщили, что основная повестка консультативной встречи касалась защиты интересов Республики Арцах. С учетом ситуации, сложившейся после Второй Арцахской войны и событий последних месяцев были внесены уточнения и тактические корректировки политических приоритетов, которые направлены на продвижение прав и законных интересов народа Республики Арцах путем всестороннего использования инструментов осведомленности (лоббирования).

Было принято решение в ближайшие месяцы защите интересов Арцаха придать новый импульс, включая признание права народа Республики Арцах на самоопределение и независимость, и расширение международных отношений Арцаха.

Будет проводиться целенаправленная работа по преодолению гуманитарного кризиса в Арцахе, защите культурного наследия на оккупированных территориях, возвращению военнопленных и гражданских заложников, защите их прав, а также нейтрализации азербайджано-турецких информационных провокаций.

Подчеркивается, что в настоящее время, более чем когда-либо, наши соотечественники Арцаха должны ощутить поддержку всего армянства в преодолении создавшейся тяжелейшей ситуации и в доведении начавшейся более 30 лет назад национально-освободительной борьбы до победного конца.