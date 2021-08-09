Сегодня в Аппарате Совета безопасности Армении состоялась встреча руководителя Аппарата Совета безопасности Айка Петросяна с находящимся в Армении с рабочим визитом генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем

Как передает «Арменпресс», в ходе встречи была обсуждена ситуация на армяно-азербайджанской границе, последние развития и возможности использования в процессе мирного урегулирования ситуации механизмов, существующих в рамках.

Сегодня в Аппарате Совета безопасности Армении состоялась встреча руководителя Аппарата Совета безопасности Айка Петросяна с находящимся в Армении с рабочим визитом генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Собеседники коснулись и проектов документов, которые будут обсуждаться на предстоящем в сентябре в Таджикистане заседании Комитета секретарей Советов безопасности ОДКБ, и также подготовки приоритетов предстоящего председательства Армении в организации.

После чего состоялась встреча, исполняющего обязанности министра иностранных дел Армении Армена Григоряна и Станислава Зася.

Армен Григорян представил Станиславу Засю ситуацию, сложившуюся в результате вторжения азербайджанских ВС на территории Сюникской и Гегаркуникской областей РА, а также периодические провокации Азербайджана, в том числе и с территории Нахиджевана.

В рамках оценок армянской стороны ситуации в зоне ответственности ОДКБ и в Кавказском регионе Армен Григорян обратил внимание на последствия азербайджано-турецкой агрессии, совершенной против Арцаха, и исходящие из нее угрозы. Стороны подчеркнули необходимость деэскалации ситуации.

В ходе встречи стороны коснулись нагорно-карабахского конфликта и подчеркнули необходимость всеобъемлющего и длительного урегулирования карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Коснулись и предстоящего председательства Армении в ОДКБ. Армен Григорян сообщил о концептуальных подходах председательства Армении, подчеркнув, что одним из приоритетов будет повышение эффективности организации и укрепление механизмов своевременного реагирования на нужды государств-членов.

Станислав Зась, в свою очередь, подчеркнул важность усовершенствования ОДКБ и заверил, что рабочие органы ОДКБ приложат все усилия для претворения в жизнь приоритетов, объявленных армянской стороной.