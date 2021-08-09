9 августа министр обороны Армении Аршак Карапетян принял прибывшего с рабочим визитом в Республику Армения Генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

В своей речи Аршак Карапетян сказал: “Мы ожидали вашего визита еще в мае. В то время для Армении был довольно напряженный период. К сожалению ваш визит не состоялся. Сегодня на наших границах сложилась стабильно тяжелая ситуация. В мае азербайджанские ВС с двух направлений вторглись на территорию Армении. Это нас очень беспокоит. Мы сторонники мира и в любом случае мы не хотим напряженности на наших границах. В то же время мы не готовы мириться с действиями, которые могут привести к нарушению государственной границы Армении. Мы будем решительно защищать свои территории. Конечно мы стремимся решить этот вопрос мирным путем, демонстрируя свою миролюбие. В то же время наше терпение не безгранично и в отсутствие мирного урегулирования ситуации на наших границах мы оставляем за собой право решить вопрос силовым путем.”

Аршак Карапетян выразил сожаление тем, что существующие механизмы принятия решений и реагирования на кризисные ситуации в ОДКБ не соответствуют современным требованиям развития оперативной обстановки и заявил о концептуальных подходах председательства РА в ОДКБ, подчеркивая, что одним из приоритетов армянской стороны будет наращивание и совершенствование деятельности организации, а также вопросы дальнейшего развития военной составляющей ОДКБ.

Станислав Зась поздравил министра обороны РА с вступлением в высокую государственную должность и проинформировал , что на 15 сентября в Душанбе намечено совместное заседание министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Советов безопасности Комитета ОДКБ, а на 16 сентября -Пленум совета коллективной безопасности, на котором председательство перейдет к Республике Армения.