Адам Шифф (демократ, Калифорния), член Палаты представителей США и заместитель председателя комитета Конгресса по делам Армении, глубоко обеспокоен угрозой, сохраняющейся для Армении и после войны, развязанной Азербайджаном и Турцией, в частности тем фактом, что Азербайджан продолжает угрожать и нападать на территории Армении.

В ответ на запрос «Арменпресс», конгрессмен заявил, что поставки оружия США в страну, которая регулярно применяет силу против своего соседа, недопустимы. Вот почему Нижняя палата Конгресса приняла поправку Паллоне, которая, по словам конгрессмена Шиффа, обвиняет режим Алиева, показывая, что Соединенные Штаты не будут закрывать глаза на применение силы Азербайджаном против Армении и Арцаха.

«Сейчас, более чем когда-либо, мы должны стремиться к дальнейшему укреплению и содействию демократии в Армении. Вот почему я с гордостью присоединился к инициативе моих коллег, предложив недавнее принятие поправки Паллоне, которая возлагает ответственность на режим Алиева, показывая, что Соединенные Штаты не будут закрывать глаза на тот факт, что Азербайджан применяет насилие против Армении и Арцах. Соединенные Штаты не должны поставлять оружие в страну, которая регулярно применяет силу против своего соседа», – сказал конгрессмен Адам Шифф, подчеркнув, что он всегда будет поддерживать народ Армении и Арцаха.

Касаясь послания президента США Джо Байдена от 24 апреля этого года, Адам Шифф сказал, что решение президента Байдена официально признать Геноцид армян стало историческим событием для тысяч его американских избирателей-армян, их семей и армян по всей стране, которые работали, проповедовали, боролись и молились о признании.

«Я был очень взволнован тем, что это заявление было сделано в то время, пока есть выжившие после геноцида, которые могут давать показания», – сказал конгрессмен Адам Шифф.

Демократ Адам Шифф, член Палаты представителей США, является одним из сторонников признания Геноцида армян в США, большим другом армянского народа и Армении. Он является соавтором резолюции 296 Палаты представителей о признании Геноцида армян.

29 октября 2019 г. Палата представителей США подавляющим большинством голосов (405 за, 11 против) приняла Резолюцию № 296 о Геноциде армян – H.Res.296. 12 декабря 2019 г. Сенат США единогласно принял аналогичную резолюцию 150 – S.Res.150. Президент США Джо Байден 24 апреля 2021 г., в День памяти Геноцида армян в опубликованном обращении использовал термин «Геноцид армян».

28 июля 2021 года Палата представителей США подавляющим большинством голосов приняла двухпартийную поправку (#PalloneAmendment), внесенную демократом Фрэнком Паллоне, сопредседателем комитета Конгресса по делам Армении о внесении изменения в предусмотренную бюджетом статью внешнего содействия и ограничении военной помощи, предоставляемой Азербайджану в виде финансовой и военной поддержки.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Ампарян сказал «Арменпресс», что поправка Паллоне стала первым сигналом Вашингтона Алиеву, что он не сможет вести дела с США, как было раньше.

Источник: Арменпресс, Арам Саргсян