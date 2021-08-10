В Парламенте Армении продолжается заседание, начавшееся 2 августа.

Парламентарии обсуждают вопрос избрания председателей постоянных комиссий Национального собрания.

На заседании 9 августа депутаты завершили вопрос об избрании председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам.

Правящая фракция «Гражданский договор» на пост председателя постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам выдвинула кандидатуру Владимира Варданяна.

Затем Парламент обсудил вопрос избрания председателя постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности. На пост председателя этой комиссии правящая фракция выдвинула кандидатуру Андраника Кочаряна.