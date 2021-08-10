Генсек ОДКБ считает, что возможности политического урегулирования армяно-азербайджанского пограничного конфликта не исчерпаны, работу в этом направлении необходимо продолжать в формате Армения-Азербайджан-Россия. Об этом сообщает «Арменпресс»

Генсек ОДКБ Станислав Зась, находящийся с рабочим визитом в Республика Армении, заявил об этом во время визита в воинскую часть Арарата, отвечая на вопрос журналиста, какие предложения разработала Организация Договора о коллективной безопасности по урегулированию ситуации на границе, и почему организация не дает четкой и ясной оценки инцидентам на армяно-азербайджанской границе.

По словам генсека, ситуация на армяно-азербайджанской границе всегда находится в поле зрения ОДКБ.

«Мы проводим организованный мониторинг, в том числе с помощью государственных структур Армении. Конечно, мы считаем, что инциденты на армяно-азербайджанской границе, о которых вы говорите, представляют угрозу безопасности для Кавказского региона и, конечно же, Армении, члена ОДКБ. Если говорить о путях решения проблемы, мы думаем, что возможности политического решения этой ситуации не исчерпаны, по сути, это был бы лучший вариант для всех», – сказал генсек ОДКБ.

В этом контексте Станислав Зась придает важность тому рабочему формату, который был обозначен между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России. И все действия ОДКБ исходят из такого понимания ситуации.

«Мы серьезно обеспокоены недавней эскалацией пограничных столкновений. Это не способствует указанным работам. Кроме того, это затрудняет выполнение краеугольных договоренностей, достигнутых между лидерами Армении, Азербайджана и России по прекращению нагорно-карабахского конфликта и поиску путей установления мира в регионе. Мы ожидаем, что все стороны поймут это и предпримут шаги для разрешения своих разногласий политическими средствами», – добавил он.