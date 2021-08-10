10 августа состоялся телефонный разговор Президента Республики Арцах Араика Арутюняна с Католикосом Великого Дома Киликии Арамом I.

Об этом сообщает аппарат президента Республики Арцах.

Президент Арутюнян проинформировал Его Святейшество о ситуации в Арцахе, проводимых восстановительных и строительных работах, а также о проблемах граждан, перемещенных в результате войны. В то же время президент поблагодарил Католикоса Арама I за постоянную поддержку Арцаха.

В свою очередь, Католикос Великого Дома Киликии выразил поддержку народу Арцаха, выразив уверенность, что вместе они смогут преодолеть существующие вызовы и «решить проблемы, стоящие перед Арцахом».