10 августа генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и начальник Управления подготовки Генерального штаба ВС РА – заместитель начальника Генерального штаба ВС, генерал-лейтенант Андраник Макарян посетили юго-западную границу Армении. Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и общественных связей Минобороны, генсек, в частности, находился на военном посту в районе Ерасха, проинспектировал приграничную обстановку. Станислав Зась был проинформирован о нарушениях режима прекращения огня, совершенных вооруженными силами Азербайджана за последние несколько недель.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась посетил воинский пантеон «Ераблур».







«Генсек ОДКБ наблюдал за боевым дежурством, побеседовал с военнослужащими», – говорится в сообщении.

По словам источника, в ходе визита Станислав Зась ответил на вопросы журналистов, представив позицию ОДКБ по текущей ситуации и мерам по снижению напряженности. Генсек ОДКБ отметил, что возможности для мирного, политического урегулирования армяно-азербайджанской пограничной ситуации не исчерпаны, необходимо продолжить работу в этом направлении.

По сообщению Минобороны РА, затем генсек ОДКБ посетил военный пантеон «Ераблур», возложил цветы к могилам воинов, погибших за защиту Отечества.