Победитель известного Международного дирижерского конкурса имени Антала Дорати, кроме денежного вознаграждения, получит возможность в сезоне 2022-2023 выступить с Государственным симфоническим оркестром Республики Армения

В Государственном симфоническом оркестре Армении, целью международного конкурса имени дирижера и композитора Антала Дорати является содействие прогрессу в карьере дирижеров развивающихся оркестров. Согласно регламенту, в конкурсе могут участвовать все дирижеры, без возрастных ограничений.

Конкурс пройдет в Будапеште с 4 по 11 сентября. Право на участие получили 66 дирижеров из разных уголков мира – США, Японии, Китая, Южной Кореи, России, Венесуэлы, Греции, Испании, Соединенного Королевства, Италии, Франции, Германии, Австрии, Австрии и др.

В составе жюри конкурса, в числе известных музыкантов и художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Армении Сергей Смбатян.

В нем также художественный руководитель Королевского симфонического оркестра Севильи и главный дирижер Симфонического оркестра Киото Джон Акселрод (John Axelrod), художественный руководитель Камерного оркестра Польского радио Анна Мазмал Мроз (Anna Duczmal Mroz), генеральный директор Будапештского симфонического оркестра MAV Георгий Лендвай (György Lendvai), главный музыкальный директор Эрфуртского филармонического оркестра и оперы Эрфурта Майрон Михайлидис (Myron Michailidis) и другие.