Командование российского миротворческого контингента расследует подробности перестрелки между подразделениями Армии обороны и вооруженными силами Азербайджана, произошедшей 9 августа в районе Шуши

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

«9 августа около 17:45 в районе населенного пункта Шуши между вооруженными формированиями Нагорного Карабаха и вооруженными силами Азербайджана произошла перестрелка из стрелкового оружия. Благодаря усилиям российских миротворцев стрельба была прекращена, пострадавших нет. По данному факту командование российского миротворческого контингента совместно с армянской и азербайджанской сторонами проводит расследование», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

10 августа Армия обороны Республики Арцах сообщила, что 9 августа с 16:00 до 22:00 противник нарушил режим прекращения огня на юго-западном участке Шош-Мхитарашен. Согласно источнику, кроме стрелкового оружия, ВС Азербайджана применили также станковый противотанковый гранатомет (РПГ-9), выпустив в направлении армянских позиций 3 снаряда.

В сообщении отмечается, что с армянской стороны нет потерь.