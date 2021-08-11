В Офис ЗПЧ Армении периодически поступают сообщения из сел Гегаркуника и Сюника о том, что азербайджанские военнослужащие стреляют и в пьяном состоянии.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

«Причем, в этом случае выстрелы бывают специально высвечиваемыми и производятся с целью запугивания гражданского населения. В таких случаях ночью часто включается громкая музыка, вызывающая беспокойство жителей, доносятся крики, то есть совершаются хулиганские поступки.

Такие сигналы мы получаем с декабря 2020 года и больше в 2021 году. Речь о селах, находящихся в непосредственной близости от территорий, на которых после войны, с грубейшими нарушениями требований международного права, после незаконного вторжения на суверенную территорию Армении 12-13 мая, были размещены азербайджанские вооруженные силы.

Исследования по сигналам, полученным в Офисе Защитника прав человека Армении, свидетельствуют о том, что азербайджанские обстрелы прекращаются после превентивных действий Вооруженных сил РА, защищающих население Армении.