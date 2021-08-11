Российское военное ведомство готово оказывать содействие в вопросе модернизации и реформирования армянских вооруженных сил. Об этом заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, приветствуя в Москве Аршака Карапетяна в ранге министра обороны Армении. Об этом сообщает ТАСС.

“Придаем важное значение развитию нашего взаимодействия в военной области как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. При этом готовы продолжать оказывать содействие реализации программы по реформированию Вооруженных сил Армении. Задача непростая, но, думаю, что с вашим опытом она будет по плечу.

На территории республики находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности. “Армения – союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе”,- заявил Шойгу.

В свою очередь Карапетян выразил благодарность Шойгу за готовность содействовать восстановлению боеспособности Вооруженных сил Армении, оснащению и обучению войск.

Он подчеркнул, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершает именно в Россию, которая является стратегическим союзником Армении. “Россия – единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении, – заявил Карапетян. – Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству”.