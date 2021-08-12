Как сообщает «Арменпресс», Парламент продолжает обсуждение кандидатур на посты председателей постоянных комиссий.

На предыдущем заседании Парламента (11 августа) депутаты завершили обсуждения кандидатур на посты председателей: постоянной комиссии по внешним сношениям, кандидат – Эдуард Агаджанян, постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, кандидат – Геворг Папоян, постоянной комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции, кандидат – Армен Геворкян, постоянной комиссии по территориальному управлению, местному самоуправлению, сельскому хозяйству и охране природы, кандидат – Ваге Галумян, постоянной комиссии по вопросам науки, образования, культуры, спорта, по вопросам диаспоры и молодежи, кандидат -Сисак Габриелян.

Сегодня продолжиться обсуждение кандидатуры на пост председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения. Правящая фракция «Гражданский договор» на этот пост выдвинула кандидатуру Нарека Зейналяна.