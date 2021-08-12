Армения готова к мирным переговорам с Азербайджаном как на высоком, так и на самом высоком уровне и ждет конкретных предложений в этом направлении. Об этом Никол Пашинян заявил на заседании правительства.



Касаясь призыва сопредседателей Минской группы возобновить процесс мирных переговоров Никол Пашинян заявил: «Полученный от нашего народа мандат открыть эру мирного развития для Армении, Арцаха и региона возлагает на правительство особую ответственность. Чтобы решить эту проблему, мы должны быть максимально активными и гибкими. Наш настрой и настроение должно быть таковыми – сделать все возможное, чтобы найти решение проблем, стоящих на повестке дня».

Премьер-министр Армении отметил, что есть проблемы, которые можно решить быстрее, есть и такие, которые требуют долгих решений, но надо настроиться на поиски решений. «Один из таких вопросов, который, я думаю, может быть решен довольно быстро, – это открытие региональных коммуникаций. Насколько можно скорее мы должны возобновить работы в трехстороннем формате вице-премьеров и быть более активными и инициативными в регионе с точки зрения реализации новых коммуникационных и экономических возможностей», – сказал Пашинян.



Пашинян подчеркнул, что позиция Армении по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы неизменна и что работа в этом направлении также должна быть усилена.