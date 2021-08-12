В ночь на 12 августа подразделения военных сил Азербайджана в западной части Республики Арцах попытались пересечь линию соприкосновения арцахских и азербайджанских вооруженных сил. Об этом редакции «Арменпресс» сообщили в пресс-службе Министерства обороны Республики Арцах.

В результате ответных действий Армии обороны Арцаха попытка была пресечена, противник был отброшен на исходные позиции. С армянской стороны потерь нет.

О провокации азербайджанской стороны незамедлительно было проинформировано командование российского контингента, осуществляющего в Республике Арцах миротворческую миссию.