В ответном матче 3-го тура Лиги Европы чемпион Армении «Алашкерт» принимал чемпиона Казахстана ФК «Кайрат». Первая встреча этих команд завершилась ничьей – 0:0

Команды довольно активно начали матч. «Алашкерт» даже имел шанс открыть счет, но судья зафиксировал положение вне игры.

Соперники играли на встречных скоростях, пытаясь найти наиболее уязвимое место, ведущее к воротам. На 43-й минуты, во время очередной контратаки, Хосе Эмбало вывел «Алашкерт» вперед.

«Кайрат» быстро сравнял счет. На первой добавленной минуте первого тайма отличился Айбол Абике. Команды ушли на перерыв при счете 1:1.

В самом начале второго тайма «Алашкерт» быстро вышел вперед. Эмбало стал автором дубля. Буквально через 10 минут «Кайрат» снова сравнял счет. Вышедший на замену Артур Шушеначев забил гол.

Через несколько минут «Кайрат» остался с 10 игроками. Денис Поляков очень грубо нарушил правила против Артака Григоряна и получил красную карточку.

В конце матча инициативу перехватил «Алашкерт», однако основное время матча закончилось 2:2 и игра была перенесена в дополнительное время.

«Кайрат» в первом добавленном тайме остался с 9 игроками. Автор гола Айбол Абике получил красную карточку.

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И после непрекращающихся атак «Алашкерт» смог поразить ворота «Кайрата». Александр Гришич оказался в нужном месте в нужное время. «Алашкерт» – «Кайрат» – 3: 2.

Алашкерт в плей-офф Лиги Европы сыграет с чемпионами Шотландии «Глазго Рейнджерс», тренером которого является Стивен Джеррард.

Чемпион Армении обеспечил себе место в групповом этапе Лиги конференций.