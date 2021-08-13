Во время матча между ХИК – «Нефтчи» в третьем туре Лиги Европы в Финляндии болельщиков азербайджанского клуба не пустили на стадион с азербайджанскими флагами.

Как сообщает Арменпресс , об этом сообщили азербайджанские СМИ.

При входе на стадион «Болт Арена» в Хельсинки официальные лица заявили, что из-за эпидемии для болельщиков из Азербайджана не предусмотрена отдельная секция, и, соответственно, вход на трибуны с флагами запрещен.

Матч завершился победой финского клуба – 3: 0. Победа позволяет финскому клубу продолжить борьбу в плей-офф Лиги Европы.