Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что 13 августа около 2:30 ночи подразделения Армии обороны Республики Арцах открыли огонь из стрелкового оружия в направлении азербайджанских позиций в селах Юхары Вейсали, Сгнах, а также по позициям азербайджанских ВС дислоцированным возле Шуши, не соответствует действительности , об этом распространило заявление Минобороны Республики Арцах.

«Очевидно, что такими лживыми заявлениями азербайджанская сторона готовит почву для дальнейших провокационных действий. Подразделения Армии обороны строго соблюдают режим прекращения огня и предпринимают ответные действия только для противодействия азербайджанским провокациям», – говорится в заявлении.