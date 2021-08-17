17 августа, начиная с 14:45 часов, Вооруженные силы Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного огнестрельного оружия по армянским позициям, дислоцированным на армяно-азербайджанской границе в Гегаркунике, в частности, в районе Сотка, в результате чего один военнослужащий Вооруженных сил Армении получил огнестрельное ранение.

Как сообщает Арменпресс жизни солдата ничего не угрожает.

По состоянию на 16:30 часов стрельба еще продолжалась. В результате ответных действий армянской стороны у противника однажертва и один раненый.