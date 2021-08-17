По приглашению президента Национального союза езидов Хдра Хаджояна 17 августа председатель Управления по культурным связям Национального совета Индии, член парламента Индии Винай Сахсрабхуден, Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в Армении Кишан Дан Деваль официальным визитом посетили духовный центр езидов в Акналиче

Как сообщает “Арменпресс” , их приняли депутат НС РА Рустам Бакоян, председатель Национального союза езидов Хдр Гаджоян, езидские священнослужители и другие.

Во время визита индийские государственные деятели возложили цветы к Мемориалу геноцида езидов в 2014 году, а также к Мемориалу геноцида 1915 года. Памятник в память о Геноциде армян в Османской империи, отдавая дань памяти невинным жертвам. Гостей ознакомили с езидским храмом, местным мемориалом армяно-езидской дружбы, историей и важными эпизодами похороненных здесь героев, достижениями езидской общины в Армении и широкими возможностями сохранения и развития езидской культуры.

Также была достигнута договоренность поднять вопрос о признании геноцида езидского народа в парламенте Индии.