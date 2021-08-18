Премьер-министр Никол Пашинян представил членам правительства план действий правительства РА на 2021-26 годы.

Как сообщает «Арменпресс», премьер-министр отметил, что программа должна быть принята на заседании правительства, после чего в начале следующей недели состоится обсуждение в Национальном Собрании.

«Программа правительства Республики Армения основана на обязательствах, взятых на себя перед гражданами Армении в ходе предвыборной кампании партии «Гражданский договор» на внеочередных парламентских выборах 20 июня 2021 года, стратегии трансформации Армении до 2050 года», – сказал Пашинян.

Программа состоит из 6 разделов: первый раздел включает безопасность – внешняя политика, второй – экономика, третий – развитие инфраструктуры, четвертый – развитие человеческого капитала, пятый – право – правосудие, шестой – институциональное развитие.