18 августа под председательством спикера НС Республики Армения Алена Симоняна состоялось внеочередное заседание Совета НС РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в НС РА.



Обсужден проект решения НС «О внесении изменений и дополнений в приложение, утвержденное решением n 044-Л» Об утверждении порядка аккредитации журналистов в НС РА» от 27 декабря 2017 г., автором которого были Ален Симонян и депутат НС Сисак Габриелян.



По словам главного докладчика Сисака Габриеляна, предлагаемые изменения направлены на регулирование журналистской деятельности в парламенте и обеспечение должного уровня освещения работы НС.



В результате изменений журналисты будут осуществлять свою профессиональную деятельность в специальных местах в Национальном собрании, в холле перед залом заседаний, в фойе и в парке Национального собрания. Журналисты могут заниматься профессиональной деятельностью в кабинетах депутатов Национального собрания только с согласия депутатов.



В законопроекте предлагается заменить требование о посещении Интернет-СМИ до 2000 в день на до 5000, но глава парламента предложил оставить этот пункт без изменений, с чем члены совета согласились.



Решение было принято при соотношении 13 “за” и 4 “против”.



Перенесено обсуждение вопроса об определении графика дней созыва очередных заседаний постоянных комиссий Национального Собрания восьмого созыва.