19 августа в 02: 00.В районе 15: 00 на боевом опорном пункте N-ской воинской части Вооруженных Сил Армении, расположенном в юго-восточном направлении, обнаружены тела рядовых Мурада Мурадовича Мурадяна, 2002 г.р., Левона Рафаеловича Арутюняна, 2002 г.р. и Гора Артаковича Саакяна 2002 г.р. с огнестрельными ранениями.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Минобороны РА.

В ответ на распространившуюся в прессе информацию о возможной диверсии противника Управление информации и связей с общественностью Министерства обороны РА сообщило «Арменпресс» , что для полного раскрытия обстоятельств происшествия в полном объеме принимаются необходимые меры.

«По крайней мере, по имеющейся на данный момент предварительной информации, случившееся не имеет отношения к противнику. Как только появится новая информация, Минобороны опубликует соответствующие сообщения», – говорится в ответе «Арменпресс»

Министерство обороны Армении разделяет горечь утраты и выражает поддержку членам семей, родственникам и близким погибших военнослужащих.