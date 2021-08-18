Армянский борец стал вице-чемпионом мира Лева Геворкян завоевал серебряную медаль на молодежном чемпионате мира по вольной борьбе в Уфе.

В финале весовой категории до 125 кг он в равной борьбе уступил иранцу Али Мохаммадибрахиму Акбарпурхордуни. До этого армянский борец победил венгра Жабу Уборняка (10:0), индуса Кумара Анируду (4:0) и азербайджанца Айдина Ахмадова (10:0). В этом году Геворкян стал также победителем молодежного чемпионата Европы. В Уфе бронзовым призером стал Манвел Хндзрдян, выступивший в весовой категории до 57 кг.