Сенаторы Энтони Портантино и Скотт Уилк 18 августа объявили о решении Калифорнийской пенсионной системы государственных служащих (CalPERS), которое ограничивает инвестиции и активы последней. CalPERS – крупнейшая государственная пенсионная система в Соединенных Штатах, и ее зарубежные активы важны для иностранных экономик.

Как сообщает «Арменпресс» в центральном офисе Армянского национального комитета АРФ Дашнакцутюн сообщают, что председатель Армянского национального комитета Америки Нора Овсепян по этому поводу подчеркнула:

«В соответствии с политикой США, которая отвергает политику Турции отрицания, решение CalPERS отказать турецким правительственным инвестициям по своей сути является смелым и принципиальным. Мы долго работали над этим результатом. Мы благодарны сенатору Энтони Парантино за руководство этой работой; мы с нетерпением ждем других подобных успехов, которые разрушат стены отрицания».

Процесс отказа пенсионных фондов штата Калифорния от турецких инвестиций начался раньше. В частности, шагу CalPERS предшествовала аналогичная позиция Государственной пенсионной системы учителей (CalSTRS). Об этом в 2021 году Об этом было объявлено 16 июня во время пресс-конференции на проспекте Арцаха в Глендейле. Именно в это время сенатор Парантино призвал сделать тот же шаг CalPERS, который, в свою очередь, отреагировал 18 августа.