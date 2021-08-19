19 августа Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Кыргызскую Республику с рабочим визитом в город Чолпон-Ата Иссык-Кульского района, где примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета

Как сообщает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью правительства РА сообщает, что визит премьер-министра Армении начался со встречи с президентом Кыргызстана Садиром Жапаровым.

После церемонии встречи в Государственном комплексе Чолпон-Ата состоялась встреча премьер-министра Армении и президента Кыргызстана, в ходе которой они произнесли приветственные речи.

В своем выступлении отметил Президент Кыргызстана отметил:

«Дорогой Никол Воваевич, добро пожаловать в Кыргызстан. Рад приветствовать вас на нашей гостеприимной земле. Пользуясь случаем, позвольте мне выразить искренние поздравления с победой партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах в Армении. В этом году Армения, как и Кыргызстан, отмечает 30-летие независимости. Я рад возможности поздравить вас и весь армянский народ с этим важным праздником».

Выразив благодарность за теплый прием и поздравления, Никол Пашинян отметил.

«Уважаемый Садир Нургожоевич, я очень рад лично познакомиться с Вами. Это наша первая личная встреча после вашего избрания президентом Кыргызстана. Сердечно поздравляю вас с этим событием и желаю успехов на благо дружественного кыргызского народа.

Да, вы правы, в этом году наши страны отмечают 30-летие независимости, и я вас тоже поздравляю с этой годовщиной. Мы должны думать и работать для дальнейшего развития наших стран. Тем более что мы являемся членами Евразийского экономического союза, что открывает новые возможности для развития торгово-экономических отношений.

Конечно, к сожалению, объем взаимной торговли между нашими странами невелик. Мы должны работать в этом направлении. Я уверен, что вы тоже привержены этой работе, – я очень рад возможности сегодня обсудить все вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня».

Премьер-министр Армении и Президент Кыргызстана выразили удовлетворение высоким уровнем политического диалога и подтвердили готовность к развитию сотрудничества. Обе стороны обменялись официальными взаимными визитами на высоком уровне, активизировали межпарламентское партнерство. Стороны согласились, что существует нереализованный потенциал торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, и что необходимо придать новый импульс экономическим связям. В этом контексте обсуждалось проведение намеченного на осень заседания армяно-киргизской межправительственной комиссии.

Премьер-министр Республики Армения и Президент Кыргызстана поручили руководителям соответствующих ведомств двух сторон активно работать в рамках заседания по организации армяно-кыргызского бизнес-форума для разработки пакета перспективных программ в области энергетики, водных ресурсов, цифровизации, бизнеса и туризма.

Никол Пашинян и Садир Жапаров также обменялись мнениями по вопросам и вызовам региональной безопасности. Собеседники сошлись во мнении, что конфликты и существующие проблемы должны решаться исключительно мирным путем.